Илон Маск признался, что он пришелец из будущего

Основатель и генеральный директор компании Tesla Илон Маск во время выступления на российском марафоне «Новое знание» признался, что он — пришелец из будущего, передает РИА «Новости».

По словам бизнесмена, его часто спрашивают, не является ли он инопланетянином.

«Конечно, инопланетянин. Видите, я же работаю с технологиями», — пошутил миллиардер, отвечая на вопрос, является ли он пришельцем из будущего.

Марафон «Новое знание» пройдет в восьми городах России – Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Оно продлится с 20 по 22 мая.

На мероприятии помимо Илона Маска также выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.

Ранее Маск допустил существование внеземной жизни.