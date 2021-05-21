ЦБ сообщил об угрозах при идентификации клиентов банков по видео

В Банке России рассказали о том, что использование видеосвязи для удаленного открытия счетов новым клиентам банков влечет риски мошенничества. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв ЦБ на законопроект Ассоциации банков России (АБР).

По словам регулятора, злоумышленники могут использовать поддельный паспорт, профессиональный грим, а также deepfake (технология, позволяющая подделать внешность или голос человека в любом видео).

«В настоящий момент мы продолжаем работу с заинтересованными участниками рынка по поиску приемлемых решений, которые позволят сделать сервисы видеоидентификации безопасными, надежными и удобными», — отметил представитель ЦБ.

Отмечается, что вердикт регулятора на данный момент является не окончательным.

Осенью 2020 года Национальный совет финансового рынка (НСФР), объединяющий крупные банки, направил в ЦБ заявку на пилотный проект по видеоидентификации клиентов. Такую опцию предлагалось ввести для людей с ограниченными возможностями, а также счетов для получения зарплат и социальных выплат. Предложение АБР очень похоже, однако касается ипотечных кредитов.

На сегодняшний день НСФР ознакомился с отзывами ведомств на законопроект и ждет финального решения Банка России по итогам пилотного проекта.

«Перечисленные риски очевидны. И они изначально были оценены и в нашей заявке на пилот, и в ответах на вопросы ведомств. Они успешно нивелируются за счет комплексной проверки клиентов, которую мы предлагаем проводить в сочетании с базовыми ограничениями», — сообщил председатель совета Андрей Емелин.

Ранее стало известно, что с 2022 года ряд банков добавит функцию снятия денег в банкомате с чужой карты.