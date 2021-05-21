Bloomberg назвал причины роста цен на все продукты
Главной причиной роста цен на практически все продовольственные товары является бум растительного топлива. Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Отмечается, что многие крупные энергетические компании занялись его производством. В связи с увеличением доли топлива из растительных и животных жиров, зерновых, бобовых и даже сахара спрос на бобы, кукурузу и другие растительные компоненты биотоплива сильно повлиял на рост цен продуктов питания. На сегодняшний день цена сахара увеличилась наполовину, а также корма для животных и шоколад дошли до рекордного уровня за последние семь лет.
Кроме того, в статье подчеркивается, что продукты дорожают во всех странах мира вследствие программ по борьбе с изменением климата.
«Наступает день расплаты. Цены на пальмовое и другие растительные масла растут. Когда нефтеперерабатывающие заводы прекратят превращать пищевое чистое масло в возобновляемое дизельное топливо?» — сказал генеральный директор американской компании Green Plains, извлекающей биотопливо из переработанного масла кукурузы, Тодд Беккер.
Ранее стало известно о том, что черный чай из-за проблем с COVID-19 в Индии, вырастет в цене.