В Минэнерго сообщили об отсутствии сбоев в работе энергомоста в Крыму

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов заявил, что сбоев в работе энергомоста с территории Краснодарского края в Крым не фиксировалась. Об этом сообщает Telegram-канал Минэнерго РФ.

«Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме», — сказал Шульгинов.

По его словам, энергомост состоит из четырех линий, в каждой из которых по три кабеля.

«На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы. Эти профилактические работы по восстановлению работоспособности на объём перетока электроэнергии не оказывают влияния, никаких рисков нарушений энергоснабжения потребителей нет», — сказал министр.

Ранее сообщалось, что на одной фазе кабеля энергомоста Тамань-Крым произошло повреждение.

На полную мощность энергомост ввели 11 мая 2016 года. Кабельно-воздушные линии электропередачи и подстанции построили для подключения энергосистемы Крыма к ЕЭС России.