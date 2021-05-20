В «Газпроме» рассказали о факторах, влияющих на завершение «Северного потока — 2»

В «Газпроме» заявили, что завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2» зависит от многих факторов. Об этом сообщила заместитель председателя правления, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, передает РИА «Новости».

«Конкретные сроки завершения его строительства и ввода в эксплуатацию мы предпочли бы сейчас не обсуждать, потому что они зависят от большого количества факторов, включая погодные условия», — сказала Бурмистрова в ходе пресс-конференции.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что строительство «Северного потока — 2» продолжится вне зависимости от решения США по проекту.

19 мая американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что приостановка санкций против оператора «Северного потока – 2» Nord Stream 2 AG и его главы Маттиаса Варнига отвечает интересам Соединенных Штатов.

При этом глава американского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что США «продолжат противодействовать завершению этого проекта».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.