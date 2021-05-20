Чешский депутат предрек экономические потери из-за ухудшения отношений с Россией

Чешский депутат Ян Грнчирж раскритиковал власти за ухудшение отношений с Россией, отметив что из-за этого Чехии грозят серьезные экономические потери. Об этом сообщает издание Parlamentní listy.

Он отметил, что не понимает, почему Прага решилась на масштабный дипломатический конфликт, несмотря на отсутствие доказательств причастности Москвы к взрывам во Врбетице.

По словам депутата, государство могли втянуть в «игру спецслужб», что так или иначе связанно со сменой руководства в Соединенных Штатах.

«Отношения с Россией, по сути, закончатся надолго, и мы понесем экономические потери. Наши пивоварни и промышленные предприятия будут плакать, а смеяться, вне всяких сомнений, будут немецкие. Похоже, мы опять сыграли роль полезных идиотов, как уже случалось несколько раз в истории, для обострения отношений», — подчеркнул Грнчирж.

17 апреля власти Чехии объявили о решении выслать 18 российских дипломатов. По информации европейских СМИ, высылаемые дипломаты были сотрудниками российской разведки и работали под прикрытием. Утверждалось, что российские спецслужбы якобы были причастны к взрыву на складе боеприпасов в чешской деревне Врбетице, в результате которого погибли два человека.

Москва отвергла данные обвинения, в качестве ответной меры Министерство иностранных дел России объявило персонами нон грата 20 чешских дипломатов. В дальнейшем глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от России вернуть высланных дипломатов. Не получив положительного ответа, Прага снова объявила о сокращении численного состава российского посольства, дав срок до конца мая.

14 мая правительство России утвердило перечень недружественных государств, на данный момент в нем числятся только Чехия и Соединенные Штаты.