«Ъ»: Россия вернет пошлину на ввоз электромобилей

Страны Евразийского экономического союза, в том числе Россия, намерены отказаться от льготной нулевой пошлины на ввоз электромобилей, сообщает издание «Коммерсантъ» со ссылкой на проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности.

По данным издания, льготы будут отменены с 2022 года, а ставка пошлины составит 15%. Как заявили в Евразийской экономической комиссии, ни одна из стран-членов союза не выступала с предложением продлить действие нулевой ставки пошлины.

Российское министерство промышленности и торговли также сообщило изданию, что не получало предложений о продлении льгот. В ведомстве пояснили, что нулевая пошлина была введена по инициативе Белоруссии и действует на временной основе.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что Минпромторг готовит концепцию экологически чистого транспорта, в соответствии с которой автопроизводителям придется наладить выпуск в России водородных топливных элементов, электрической силовой установки, системы управления и прочего