США введут санкции против восьми судов и компаний из-за «Северного потока – 2»

Соединенные Штаты намерены ввести санкции против четырех судов и четырех организаций, причастных к строительству «Северного потока – 2», свидетельствует фрагмент доклада американского Госдепа.

Документ опубликовала корреспондент телеканала CBS Ина Руффини на своей странице в Twitter. По словам журналистки, она получила сканы доклада от источника в конгрессе США.

Госдепартамент включил в санкционный список суда «Академик Черский», «Владислав Стрижов»,» «Балтийский исследователь» и «Юрий Топчев». Среди в числе компаний, попадающих под санкции, – «Коксохимтранс», «Мортранссервис», Федеральное государственное бюджетное учреждение «Морская спасательная служба», Самарский теплоэнергетический имущественный фонд.

При этом, как и сообщили ранее СМИ, Госдеп внес в список компанию Nord Stream 2 AG, являющуюся оператором «Северного потока – 2», и ее генерального директора Маттиаса Варнига. Однако действие санкций в их отношении сразу приостанавливается, что объясняется национальными интересами Соединенных Штатов.

Ранее представитель Госдепартамента США Джалина Портер заявила, что Вашингтон все еще намерен использовать все «доступные дипломатические инструменты», чтобы остановить строительство газопровода «Северный поток — 2».

До этого портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора «Северного потока – 2». Впоследствии агенства Bloomberg и Reuters со ссылкой на доклад Госдепа сообщили, что США не введут санкции против Nord Stream 2 AG.