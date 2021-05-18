На Украине сообщили о миллиардных убытках после запуска «Северного потока – 2»

В случае запуска российского газопровода «Северный поток – 2» Украина понесет миллиардные убытки, заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон в интервью Exploration&Production Consulting.

По его словам, после запуска «Северного потока – 2» Россия полностью откажется от транзита газа через Украину, из-за чего украинская сторона потеряет $1,5 млрд. Кроме того, существуют и косвенные потери.

«Если газ пойдет через «Северный поток-2», у нас он автоматически подорожает, так как стоимость транспортировки из Германии будет дороже, это еще около $ 2-3 млрд потерь для экономики. Кроме того, дополнительные субсидии, поскольку газ подорожает. Я оцениваю прямые и косвенные потери Украины от запуска «Северного потока-2» в $ 5-6 млрд в год», — рассказал Макогон.

Также, по мнению главы оператора украинской ГТС, после прекращения транзита газа интерес к Украине со стороны Евросоюза снизится, что может негативно сказаться на обеспечении безопасности страны.

Ранее портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена намерена отказаться от санкций против компании Nord Stream 2 AG, оператора проекта «Северный поток – 2».

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.