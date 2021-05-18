Таджикистан запретил полеты двум авиакомпаниям из России

Таджикистан приостановил разрешение на полеты российских авиакомпаний «Северный ветер» и S7 Airlines из-за завышенных цен на билеты. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на республиканское агентство гражданской авиации.

Отмечается, что цены на билеты достигали $1200 в российском направлении несмотря на то, что агентство установило предельные цены на регулярные рейсы не более чем в $500 долларов в обе стороны.

С 12 мая пассажиры указанных перевозчиков не могут вылететь из аэропортов Душанбе и Худжанда по билетам, проданными этими компаниями.

Решением оперативного штаба по борьбе с распространением COVID-19, с 1 апреля Россия возобновила полеты в Таджикистан, Германию, Венесуэлу, Сирию, Узбекистан и Шри-Ланку. В дальнейшем Таджикистан установил даты регулярных рейсов Душанбе – Москва — Душанбе.

Ранее авиакомпания «Аэрофлот» сообщила своим агентствам о продлении приостановки авиасообщения с Турцией на июнь текущего года.