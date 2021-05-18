СМИ выяснили, что Amazon ведет переговоры о покупке Metro-Goldwyn-Mayer

Корпорация Amazon ведет переговоры о приобретении кинокомпании Metro-Goldwyn-Mayer, сообщает журнал Variety со ссылкой на собственные источники.

Согласно публикации, переговоры продолжаются уже несколько недель. Стоимость сделки может составить около $9 млрд.

Уточняется, что сделка была организована старшим вице-президентом Amazon Studios и Prime Video Майком Хопкинсом и председателем правления MGM Кевином Ульрихом.

Как пишет СМИ, представители обеих компаний отказались прокомментировать эту информацию.

В декабре 2020 года кинокомпания MGM Holdings заявила о том, что выставляет на продажу киностудию Metro-Goldwyn-Mayer. Тогда эксперты оценивали стоимость киностудии в $5,5 млрд. Продажа киностудии планировалась давно, однако корпорация не могла прийти к соглашению по цене с покупателями.