Назван самый распространенный способ обмана на кассе

Доцент кафедры коммерции и торгового дела университета «Синергия» Алиса Храмова назвала самый распространенный способ обмана покупателей и рассказала, почему нельзя оставлять чеки на кассе. Об этом сообщает агентство «Прайм».

«Лишний товар в чеке — один из самых распространенных способов обмана на кассе. Если покупается один-два товара, то совершить обман достаточно сложно, а если много позиций, то обмануть покупателя довольно просто», — сказала эксперт.

По ее словам, чаще всего кассиры-мошенники добавляют в чек лишний товар самостоятельно. Бывает так, что недобросовестные работники неправильно дают сдачу.

«После того, как весь товар был сканирован на кассе, кассир по правилам должен назвать общую стоимость покупок, затем сумму полученных от покупателя денег и сумму сдачи, после чего выдать ее вместе с чеком», — рассказала Храмова, ответив, что не все кассиры помнят о регламенте.

Также способом кражи является подмена штрих-кода на товаре. В этом случае дорогой товар сканируется на кассе по штрих-коду более дешевого. В других случаях кассиры забывают или намеренно не напоминают покупателям про акции, такие как 1+1, когда два товара можно приобрести по цене одного. Продавец вносит в чек две единицы товара, покупатель уходит с одним товаром, так и не узнав про акцию, второй оставляя продукт кассир-обманщик оставляет себе.

Еще одни способ обмана — когда кассир сканирует вместо накопительной карты клиента собственную, тогда баллы начисляются ему, а не клиенту.

Ранее сообщалось, что мошенники для кражи данных россиян предлагают им участвовать в проектах Илона Маска.