Маск опустился на третье место в списке богатейших людей мира

Глава компаний Tesla и SpaceX Илон Маск опустился на третью строчку в рейтинге богатейших людей мира по версии Bloomberg billionaires index.

По данным агентства, его состояние оценивается в $160,6 млрд. Как отмечается, американский предприниматель лишился более $3 млрд из-за снижения стоимости акций Tesla.

При этом на вторую строчку в списке поднялся генеральный директор французской группы компаний LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Бернар Арно. Его состояние агентство оценивает в $161,2 млрд. На первом месте по-прежнему находится глава корпорации Amazon Джефф Безос с $190 млрд.

Однако Forbes считает, что Маск по-прежнему остается вторым богатейшим человеком планеты после Безоса. По версии журнала, его состояние составляет $151 млрд.