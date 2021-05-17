Сооснователь Ethereum сжег токены Shiba Inu на $6,5 млрд

Сооснователь Ethereum, самый молодой криптовалютный миллиардер Виталик Бутерин сжег $6,5 млрд токенов Shiba Inu, которые хранились на его кошельке, путем их отправки на несуществующий адрес. Об этом сообщает Newsweek.

По словам миллиардера, он решил сжечь 90% (410 трлн токенов) своего общего портфеля Shiba Inu и пожертвовать оставшиеся 10% одной из благотворительных организаций.

Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа токенов для уменьшения их числа в обращении. Данный метод используется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты. Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, что позволяет удостовериться в уничтожении монеты.

Ранее Бутерин пожертвовал $1 млрд на борьбу с коронавирусной инфекцией в Индии. Около $1,5 млрд он отправил еще нескольким благотворительным организациям.