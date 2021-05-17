Экономист назвал причину рекордного роста долговой нагрузки россиян

Экономист, управляющий директор Trade123 Владимир Рожанковский в беседе с «Газетой.Ru» объяснил, почему долговая нагрузка населения России выросла до рекордно высокого уровня.

«У Центробанка информация более агрегированная, и регулятор целевым образом не видит, на что выдается этот кредит, не видит динамики, а она такова, что год назад, когда началась пандемия и когда люди начали массово терять работу, случился большой всплеск обращений людей в кредитные организации», — объясняет специалист.

По его словам, в этот период произошел всплеск количества кредитов «сомнительного качества».

«Люди, уже понимая, что они утратили работу и что им не выплатят выходные деньги, специально торопились в банки, где получали потребительские кредиты по факту справки с места работы. Люди брали деньги на жизнь, на текущие расходы, и платили по ним минимальные банковские ежемесячные взносы, чтобы поддерживать свою состоятельность как заемщика», — добавил экономист.

Как отметил Рожанковский, многие из заемщиков подобных кредитов могут не справиться с его выплатой в ближайший год.

«Мы должны понимать, что, скорее всего, в среднесрочной перспективе эти кредиты невозвратные, заемщикам придется что-то продавать, чтобы погасить этот кредит. Сейчас некоторые организации, отдельные банки начинают бить звоночки. Они как операционисты видят, что заемщики в течение длительного времени выплачивают минимальные проценты по этим кредитам, а масса этого кредита растет», — заключил экономист.

Ранее первый зампредседателя главы Банка России Ксения Юдаева сообщила, что Центробанк выводит на первый план надзор за ситуацией с рекордным ростом долговой нагрузки россиян.