Эксперты заявили, что Россия обогнала США и Европу по ценам на электроэнергию

В России стоимость электроэнергии для промышленных потребителей по итогам 2020 года была выше, чем показатели в США и некоторых странах Евросоюза. Об этом сообщается в материалах, опубликованных «Сообществом потребителей энергии».

По данным ассоциации, цена на электроэнергию для российской промышленности в 2020 году составляла $0,07 за кВт/ч при подключении к региональным распределительным сетям и $0,04 для магистральной сети. В то же время показатель в США составил $0,06, в Норвегии — $0,34, во Франции - $0,69, в Финляндии и Испании — по $0,08.

«В последние годы наблюдается общая тенденция к снижению энергоцен за рубежом, в 2020 году этот тренд обозначился более отчетливо из-за снижения объема электропотребления в связи с пандемией», — заявили в ассоциации.

Также отмечается, в России в период пандемии в 2020 году энергоцены продолжили рост, несмотря на сокращение объемов электропотребления. В прошлом году цена электроэнергии для промышленных потребителей выросла на 3%.

Ранее стало известно, что Минэнерго не рассматривает введение прогрессивной шкалы тарифов на электричество.