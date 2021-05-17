В Госдуме оценили решение регулятора ФРГ возобновить строительство «Северного потока — 2»

Член комитета Государственной Думы по международным делам Антон Морозов заявил, что Госдума положительно оценивает решение Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH) Германии разрешить проведение финальной части газопровода «Северный поток — 2» в территориальных водах ФРГ, сообщает RT.

«Позитивно относимся к этому решению. Оно совершенно логично, потому что очевидно, что претензии со стороны экологов носят надуманный характер. Видимо, они были продиктованы какими-то политическими соображениями и фобиями в адрес России», — отметил Морозов.

Строительство «Северного потока — 2», которое должно было завершиться в 2019 году, задерживается из-за давления со стороны Соединенных Штатов. Так, европейские подрядчики отказываются от проекта из-за возможных санкций, Россия достраивает трубопровод собственными силами. При это канцлер Германии Ангела Меркель подчеркнула, что ФРГ поддерживает строительство «СП — 2» без оглядки на угрозы со стороны США.

Ранее BSH изучило имеющиеся документы и приняло решение продолжить строительство «Северного потока — 2».