Эксперт рассказал о рисках снятия денег с чужих карт при помощи QR-кода

Руководитель аналитического центра компании по работе с информационной безопасностью Владимир Ульянов назвал риски снятия денег с чужих карт с помощью QR-кода, сообщает телеканал «Звезда».

«Любой человек, который первым предъявит этот QR-код, деньги и получит», — считает Ульянов.

Перехватить QR-код могут как на стороне человека, который выписывал его, так и на стороне получателя. Также перехват QR-кода возможен в процессе передачи данных.

Ульянов пояснил, что существует риск подбора кода, состоящего из последовательности символов. По его словам, создать подобный алгоритм возможно, особенно если человек отправляет много QR-кодов.

Еще один риск связан с существованием внутреннего злоумышленника, который находится внутри кредитной организации и действует по сговору со своими друзьями-мошенниками, сказал Ульянов. Такой человек выписывает QR-код и передает его своим сообщниками, которые снимают деньги. Эксперт пояснил, что если инсайдер в банке инициировал перевод с одного счета на другой, эту транзакцию можно оспорить и вернуть средства. Однако если деньги сняли из какого-то удаленного банкомата, то вернуть их будет невозможно.

Ранее стало известно, что в 2022 году некоторые банки добавят функцию снятия денег с чужих карт.