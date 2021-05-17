Производители оценили перспективы роста цен на сахар

Председатель правления «Союзроссахара» Андрей Бодин заявил, что в Союзе сахаропроизводителей России не ожидают роста стоимости сахара после окончания действия соглашения о стабилизации цен 1 июня. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сахарные заводы продолжают выполнять свои обязательства в рамках соглашения и поставляют в торговые сети со своих складов сахар по цене, не превышающей 36 рубля за килограмм», — отметил он.

Правительство в декабре прошлого года объявило комплекс мер в связи с ростом цен на продукты в России. В частности, Минсельхоз, Минпромторг, крупнейшие торговые сети и производители 16 декабря 2020 года заключили соглашения о стабилизации цен на сахар и подсолнечное масло. Они закрепляют предельные оптовые и розничные цены: на сахар — 36 рублей за килограмм в опте и 46 рублей в рознице, на подсолнечное масло — 95 рублей и 110 рублей. Изначально соглашения были заключены до 1 апреля текущего года, однако впоследствии были продлены.

«С учетом прогнозов по средним температурам в период вегетации, а также объемов накопленной влаги производство свекловичного сахара в России в новом сезоне позволит полностью удовлетворить не только потребности внутреннего рынка, но и рынков стран-участниц Евразийского экономического союза», — добавил председатель правления.

По его мнению, сохранению стабильной ситуации на российском рынке будет способствовать новая мера государственной поддержки отрасли в виде субсидии при реализации сахара в торговые сети по цене соглашения.

«В настоящий момент практически все сахарные заводы заключили прямые договоры с торговыми сетями, что позволит полностью обеспечить потребности населения в российском сахаре», — добавил он.

Ранее заместитель главы Минсельхоза России Оксана Лут заявила, что в текущем году цены на сахар могут повыситься из-за отставания сева сахарной свеклы.

После этого в Минсельхозе России сообщили о том, что ситуация на российском рынке сахара в настоящее время стабильная.