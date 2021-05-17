Банки добавят функцию снятия денег с чужих карт

С 2022 года ряд банков добавит функцию снятия денег в банкомате с чужой карты. Об этом пишет газета «Известия», ссылаясь на финансовые организации.

По данным издания, деньги можно будет снимать через сгенерированный мобильным приложением QR-код, который позволит снять определенную сумму.

Эту систему планируют внедрять в банках «Открытие», УБРиР и СКБ-банк, кроме того, начать тестирование сервиса планируют в ВТБ, пишет газета.

Как сообщил директор департамента технологического развития СКБ-банка Александр Ельцев, этот сервис начнет внедряться во второй половине 2021 года в 30% банкоматов организации.

При этом начальник управления «Устройства самообслуживания» ВТБ Сергей Панюшкин сообщил изданию, что 5,5 тыс. банкоматов организации уже поддерживают новую функцию и до конца 2021 года может быть проведен пилотный проект.

Как сообщалось, количество наличных в обороте в этом году сократится, прогнозируют в ЦБ. В прошлом году их объем резко вырос на фоне пандемии, россияне забирали деньги из банков. В целом безналичный расчет становится все более популярным. Большинство опрошенных «Газетой.Ru» считают, что полностью отказаться от наличных не получится. При этом они указали на возможные риски для граждан из-за перехода на безналичный расчет.