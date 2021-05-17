Португалия открывает границы для туристов из почти всех европейских стран

Португалия открывает границы для туристов из большинства европейских стран. Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на заявление МВД страны.

Туристы из стран, где число зараженных коронавирусом держится на уровне 500 случаев на 100 тыс. человек в течение последних двух недель, смогут совершать все типы визитов в Португалию.

Отмечается, что иностранцам нужно будет предъявить справку о наличии отрицательного ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до прибытия.

Для туристов из Кипра, Хорватии, Литвы, Нидерландов и Швеции ограничения сохраняются. Также въезд запрещен для граждан Бразилии, Индии и ЮАР.

Как сообщалось, Россия с 25 мая на взаимной основе возобновляет полеты в Исландию, Мальту, Мексику, Португалию и Саудовскую Аравию. Кроме того, с 25 мая увеличивается число регулярных рейсов с Южной Кореей, Финляндией, Японией.

Авиаперелеты возобновляются из аэропортов Омска, Сыктывкара, Челябинска, Магнитогорска и Улан-Удэ.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что в ближайшее время Россия откроет ряд новых стран для авиасообщения. По ее словам, сейчас многие страны предлагают России открыть авиасообщение.