Египет начал расширять Суэцкий канал

Администрация Суэцкого канала объявила в субботу, 15 мая, о начале работ по расширению и углублению русла транспортной артерии, соединяющей Средиземное и Красное моря, сообщает ТАСС со ссылкой на главу администрации Усаму Рабиа.

По его словам, расширение и углубление Суэцкого канала позволит сделать его полностью двусторонним, что повысит пропускную способность. Основные работы ведутся южнее Большого и Малого соленых озер, в районе южного входа в навигационный курс канала. Именно в этом участке канала 23 марта сел на мель танкер Ever Given, который заблокировал Суэцкий канал на шесть дней.

«Проект развития будет реализован в несколько этапов. Первая фаза включает реализацию проекта по дублированию канала с Малыми Горькими озерами», — рассказал Рабиа.

Прокладку дополнительных 10 км на участке со 122-го км до 132-го км увеличит длину северного участка с 72 до 82 км, а в южной части будет расширен и углублен 30-километровый участок, начиная от 132-го км до 162-го км канала.

Ранее суд конфисковал контейнеровоз Ever Given, перекрывший Суэцкий канал.