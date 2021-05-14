Центробанк аннулировал лицензию у Тексбанка

Центробанк 14 мая аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у акционерного общества Тексбанк АО «Тексбанк» (г. Черкесск). Об этом сообщается на сайте ЦБ.

Отмечается, что лицензия была аннулирована на основании ст. 23 Федерального закона «О банках и банковской деятельности», после того, как кредитная организация подала ходатайство Банку России в связи с решением общего собрания акционеров о ее добровольной ликвидации (ст. 61 Гражданского кодекса России),

По данным ЦБ, по величине активов Тексбанк занимал 320-е место в банковской системе Российской Федерации.

16 апреля Банк России аннулировал лицензию у трех банков: у АО «Нордеа Банк», у «Нейва» и «Интерпромбанка»,

До этого Центробанк отозвал лицензии у Нефтепромбанка, «Геобанка» и «Майкопбанка».