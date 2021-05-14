В Госдуме предложили ввести новое пособие для пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил ввести новое пособие для пенсионеров на приобретение средств индивидуальной защиты. Письмо с соответствующим предложением он направил на имя главы Минтруда Антона Котякова, сообщает RT.

Законодатель отметил, что пандемия коронавируса показала важность использования средств индивидуальной защиты. В особенности это актуально для граждан старшего возраста, которые наиболее уязвимы и подвержены тяжелым последствиям при сезонных инфекционных заболеваниях. Сухарев подчеркнул, что пенсионерам может не хватать денег для регулярного приобретения средств индивидуальной защиты.

«В связи с этим прошу вас оценить целесообразность введения ежегодного единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей, выплачиваемого накануне осеннего эпидемиологического тяжелого сезона, для лиц, достигших пенсионного возраста, на приобретение средств индивидуальной защиты», — говорится в тексте обращения.

Чтобы не допустить злоупотребление выдаваемыми средствами депутат предложил предоставлять пособие в виде именного сертификата, позволяющего расходовать деньги исключительно на установленные цели.

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