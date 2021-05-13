Bloomberg: компания Colonial Pipeline заплатила хакерам $5млн

Американская трубопроводная компания Colonial Pipeline заплатила хакерам около $5 млн в криптовалюте через несколько часов после атаки, сообщает Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Как рассказали источники, после транзакции хакерская группировка предоставила Colonial Pipeline инструмент для восстановления пострадавшей компьютерной сети. При этом предоставленный инструмент работал слишком медленно, из-за чего компании пришлось продолжить использование собственных резервов для восстановления сети.

По данным одного из источников, власти США были осведомлены о переводе средств хакерам. При этом представители компании-оператора и Совет национальной безопасности США отказались комментировать данную информацию.

8 мая сообщалось, что работа крупнейшего в Соединенных Штатах трубопровода Colonial Pipeline приостановлена из-за кибератаки. Впоследствии власти США объявили режим региональной чрезвычайной ситуации, в стране был зафиксирован рост цен на бензин.

Колониальный трубопровод — крупнейший нефтяной трубопровод в США, поставляющий топливо с заводов на побережье Мексиканского залива на Восточное побережье страны. Ежедневно по трубопроводу транспортируется около 45% топлива, потребляемого на Восточном побережье.