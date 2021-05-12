Мишустин предложил обложить дополнительным налогом бизнес, выводящий прибыль за рубеж

Председатель правительства России Михаил Мишустин, выступая в Госдуме с ежегодным отчетом кабинета министров, заявил, что лидеры в сфере бизнеса по выводу средств за границу должны платить налоги по прогрессивной шкале, сообщает «Интерфакс».

Мишустин назвал топливно-энергетический комплекс, металлургическую отрасль и банковскую сферу ведущими частями российского бизнеса по количеству выведенных за рубеж средств.

«Объемы дивидендов за 2019 год, это пассивные доходы, дивиденды, проценты и роялти, которые вывели за рубеж российские компании, составил 4,3 трлн рублей в целом. Вот 1,3 трлн приходится на эти четыре юрисдикции», — заявил Мишустин.

Четыре юрисдикции — это Кипр, Мальта, Люксембург и Нидерланды, именно в эти четыре страны российский бизнес наиболее активно выводит полученную прибыль.

«Конечно, хочется, чтобы больше доходов оставалось в тех регионах, где работают люди, и чтобы люди видели, что компания, которая добывает что-то или экспортирует из их региона, платит и создает необходимую инфраструктуру для социального развития, для того, чтобы там были школы, детские сады и для создания новых рабочих мест», — считает Мишустин.

По его словам, необходимо изменить и усовершенствовать налоговые инструменты, работа которых позволит оставить средства в России на местах.

«Та самая жадность, мы сегодня говорили об этом. Она может существовать у человека, однако платить за жадность нужно дополнительными налогами, доходами в пользу бюджета страны, где работают эти предприятия, где работают эти люди. В этом смысле, я считаю, что это абсолютно оправданный подход», — резюмировал Мишустин.

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