Мишустин заявил, что темпы роста экономики России вышли на доковидный уровень

Темпы роста экономики Российской Федерации уже вышли на доковидный уровень 2019 года. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе выступления в Государственной думе.

«Вышли по темпам роста ВВП на ситуацию, сравнимую с 2019 годом, и, конечно же, очень хотим пойти дальше», — сказал политик.

По данным Росстата, спад валового внутреннего продукта страны в четвертом квартале 2020 года замедлился до 1,8% в годовом выражении после сокращения на 3,5% в третьем квартале. По итогам прошлого года, спад ВВП России достиг 3%.

Ранее эксперты выразили мнение, что демография и старение населения в развитых странах может отрицательно сказаться на мировой экономике в результате медленной стагнации или угасании.

До этого специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) сообщили, что накачивание глобальной экономики деньгами вызовет перегрев рынков и новый экономический кризис – в 2025 году.