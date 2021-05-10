В Кувейте загорелось крупнейшее в мире месторождение нефти

Два человека пострадали в результате пожара на крупнейшем в мире месторождении нефти Большой Бурган, который расположен на юге Кувейта. Об этом сообщило в понедельник, 10 мая, Кувейтское госагентство новостей со ссылкой на заявление Кувейтской государственной нефтяной компании.

Отмечается, что пожар вспыхнул на месторождении, огонь удалось своевременно взять под контроль. Пострадавшими оказались рабочие.

По данным компании, произошедшее на добыче нефти не отразилось.

Находящаяся в Кувейте группа нефтяных месторождений Большой Бурган сосредоточила более 5% разведанных извлекаемых запасов нефти в мире. Месторождения содержат более 75% доказанных нефтяных запасов Кувейта, передает РИА «Новости».