Сбер повысил ставки по депозитам

Сбер ко Дню Победы, 9 мая, повышает ставку по вкладу «Дополнительный процент» и вводит депозит новый к Дню Победы.

Вклад «Дополнительный процент» получит повышенную до 5% ставку, его действие продлится до 30 июня 2021 года. Главным условием размещения вклада остается остается его размещение на 2 или 3 года. Ставка будет зависеть от суммы и срока вклада, текущего и максимального остатка по имеющимся вкладам в банке за последние 3 месяца и способа открытия вклада — офлайн или онлайн.

Новый «Вклад в Победу» даст возможность оказать благотворительную помощь участникам боевых действий.

«1 рубль с каждой полной тысячи на вкладе будет перечислен в фонд «Память поколений», оказывающий высокотехнологичную медпомощь ветеранам всех боевых действий, в которых принимала участие Россия. А банк в свою очередь удвоит отчисления клиентов в фонд «Память поколений» за счет собственных средств», — рассказали «Газете.Ru» в Сбере.

«Вклад в Победу» можно будет открыть с 7 по 21 мая в »СберБанк Онлайн» на срок 5, 12, 18, 24 и 36 месяцев, процентная ставка составит от 4,4%. При досрочном закрытии вклада отчисления в фонд не перечисляются.

Ранее российские банки начали повышать ставки по вкладам.