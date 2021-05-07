В марте 2021 года россияне взяли рекордные 2,35 млн микрозаймов

За март 2021 года россияне поставили новый рекорд — 2,35 млн единиц — по числу взятых микрозаймов, сообщает бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Рост объемов выдачи займов МФО в первую очередь связан с активностью микрофинансовых компаний, в том числе в части кросс-продаж», — рассказал гендиректор «Эквифакс» Олег Лагуткин.

В годовом выражении, количество выданных займов выросло на 30,6%, в месячном — на 17,1%. При этом средняя сумма такого займа на протяжении трех месяцев остается неизменной — 13,1 тыс. руб. Общий объем выдачи микрозаймов впервые достиг отметки в 31 млрд руб., показав рост только за март в 17,3%.

Объем просроченной задолженности на микрофинансовом рынке вырос также до рекордных показателей — до 5,4 млн единиц в марте на сумму до 61 млрд руб. Олег Лагуткин считает, что по сравнению с другими сегментами кредитования, объем просроченной задолженности на рынке микрозаймов не столь значителен.

«Более определяющим показателем в данном случае является уровень дефолтной задолженности, который уже длительное время находится примерно на стабильном уровне – 33-34%, что, с учетом специфики рынка, можно считать приемлемым», — пояснил он.

Общий объем портфеля микрозаймов в России в конце марта составил 178,7 млрд руб.

Ранее эксперты рассказали, как часто россиянам одобряют выдачу микрозаймов.