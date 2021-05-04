Россияне могут побить десятилетний рекорд по объему съеденного мороженого

Эксперты спрогнозировали гражданам России рекордное потребление мороженого в текущем году. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Россельхозбанк (РСХБ).

«Объем потребления мороженого в России по итогам текущего года увеличится на 1% — до рекордных за последние десять лет 448 тыс. тонн, или 3,1 кг на душу населения. Рост потребления станет продолжением тенденции на постепенное увеличение спроса в предыдущие десять лет», — говорится в сообщении.

По словам специалистов увеличение продаж продолжалось, несмотря на пандемию в стране.

«Это было связано с изменившимися в период самоизоляции привычками потребителя. Так, в 2020 году выросли продажи мультипорционных форматов, рассчитанных на несколько человек. Кроме того, мороженое стали больше есть дома, заказывая доставку через интернет», – подчеркнул руководитель Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов.

По его мнению объем импорта мороженого в РФ по итогам года уменьшится на 20% (до 15 тыс. тонн). Это связано с тем, что с середины текущего года была введена обязательная электронная маркировка, а также с нестабильным курсом рубля. Однако он добавил, что экспорт наоборот за десять лет вырос больше чем в восемь раз. В 2020 году Россия продала за границу 26 тыс. тонн товара.

Ранее стало известно, что востребованность мороженого в России в июне 2020 года не снизилась, несмотря на коронавирусную инфекцию.