Экономист назвал условия обрушения доллара

Ведущий научный сотрудник МГУ, доктор экономических наук Андрей Колганов рассказал, при каких условиях возможно обрушение доллара, пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, для реализации этого сценария необходимо, чтобы тенденция отказа от данной валюты наблюдалась со стороны таких крупных мировых экономических игроков, таких как Европа, Китай, Индия, Бразилия.

Колганов пояснил, что ряд других факторов также может повлиять на сокращение американской валюты в мировом торговом обороте.

«Первое — евро, но евро потеснил в свое время доллар, и с тех пор их соотношение более-менее стабильное в мировой торговле. Причем доллар занимает большую долю, чем единая европейская валюта. Второе — взаимные расчеты в национальных валютах. И вот с этой стороны доллару действительно может угрожать определенная подвижка», — добавил экономист.

Ранее эксперт ИК «Универ Капитал» Сергей Дроздов рассказал, что главную опасность для вложения в доллар представляет не политика дедолларизации, проводимая Россией, а действия американских властей.