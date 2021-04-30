Европейский союз обвинил Apple в нарушении антимонопольного законодательства

Европейский союз обвинил Apple Inc. в нарушении антимонопольного законодательства. По данным Европейской комиссии, компания злоупотребила своим контролем над распространением приложений для потоковой передачи музыки, сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что Еврокомиссия, главный орган по обеспечению соблюдения антимонопольного законодательства ЕС, 30 апреля опубликовала обвинительный акт против Apple. В нем говорится, что производитель iPhone притесняет конкурирующие приложения для потоковой передачи музыки, требуя от них использовать систему платежей Apple для продажи цифрового контента. Дело связано с жалобой компании Spotify Technology SA, которая конкурирует с сервисом потоковой передачи музыки Apple.

Кроме того, регуляторы ЕС заявляют, что Apple «исказила конкуренцию», ограничив способы информирования разработчиков приложений о более дешевых способах подписки. Платежная система Apple внутри приложений взимает комиссию в размере 30% за многие из самых популярных приложений.

«Устанавливая строгие правила в App Store, которые ставят в невыгодное положение конкурирующие сервисы потоковой передачи музыки, Apple лишает пользователей возможности выбора более дешевой потоковой передачи музыки и искажает конкуренцию», — заявила Европейский комиссар по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

По данным WSJ, в прошлом Apple защищала свою практику сокращения некоторых продаж через App Store и заявляла, что хочет, чтобы конкурирующие приложения процветали.

При этом у корпорации будет возможность аргументировать свою позицию по этому делу до того, как Европейская комиссия вынесет решение. В случае обвинительного приговора Apple может быть оштрафована до 10% ее годовой выручки, после чего компании придется скорректировать свою деловую практику, хотя она также может обжаловать любое решение в суде.

Ранее Apple также заявила, что собирается обжаловать решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России, которая оштрафовала ее на 906 млн руб. за злоупотребление положением на рынке мобильных приложений на операционной системе iOS.