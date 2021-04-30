«РН-Юганскнефтегаз» добыл 2,5 млрд тонн нефти

Нефтяники «РН-Юганскнефтегаз» с начала разработки месторождений в 1964 году добыли 2,5 млрд тонн нефти. Это составляет 20% от всей добытой нефти в ХМАО-Югре. Подобный объем можно сравнить с железнодорожным составом из 36 миллионов вагонов, которые обернут Земной шар более 10 раз.

«РН-Юганскнефтегаз», крупнейший актив НК «Роснефть», ведет разработку 39 лицензионных участков на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, общей площадью свыше 21 тысяч км2. В их число входят такие легендарные месторождения как Мамонтовское, Приобское, Малобалыкское, Правдинское, Приразломное, которые являются уникальными по величине начальных извлекаемых запасов.

Доказанные запасы нефти «РН-Юганскнефтегаз» по категории АВС1+С2 превышают 2,8 млрд тонн.

За период 2014-2020 гг. «РН-Юганскнефтегаз» более чем в 4 раза увеличил добычу трудноизвлекаемых запасов. На текущий момент около 50% всей добычи предприятия добывается из низкопроницаемых запасов ачимовских и тюменских отложений. Доля бурения горизонтальных скважин по итогам 2020 г. составила более 88%.

Достижение высоких показателей добычи – результат интенсивного эксплуатационного бурения, успешной реализации комплекса эффективных геолого-технических мероприятий, внедрения инноваций и современных технологий.

«РН-Юганскнефтегаз» за три года инвестировал в природоохранную и природовосстановительную деятельность 16 млрд руб. Объем затрат, направленных на ликвидацию накопленного ущерба в течение последних десяти лет, составил более 8 млрд руб. Предприятие реализует долгосрочную программу мероприятий по охране и восстановлению окружающей среды, рассчитанную на период с 2019 по 2024 гг. За это время будет направлено около 10 млрд рублей на рекультивацию земель. С начала действия программы уже рекультивировано более 2 тыс. участков общей площадью порядка 570 га.

«РН-Юганскнефтегаз» применяет самые передовые технологии в бурении скважин, такие как, например, роторно-управляемые системы с приборами каротажа в процессе бурения. В результате средний цикл бурения горизонтальных скважин с комбинированной колонной снизился до 12,5 суток, а лучший результат - 7,7 суток.

В 2021 году нефтяники предприятия пробурили самую длинную горизонтальную скважину протяженностью 5256 метров и длиной горизонтального участка 2184 метра.