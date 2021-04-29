В Сенате США предложили следить за российской микроэлектроникой

Сенатор Джош Хоули предложил обязать подрядчиков уведомлять Пентагон о наличии в поставляемом ими оборудовании печатных плат, произведенных в России, Китае Иране или КНДР.

Об этом сообщается на сайте Конгресса.

«Крайне важно, чтобы мы предоставляли все необходимые инструменты для обеспечения безопасности всей цепочки поставок электроники, чтобы наши военные могли быть полностью уверены в оружии, на которое они полагаются для защиты нашей страны», — говорится в соответствующем законопроекте.

По данным портала DefenseNews, основная идея инициативы состоит в том, чтобы уменьшить зависимость Соединенных Штатов от ряда государств. В частности, как отмечает издание, к ним относятся страны, которые являются стратегическими соперниками и предоставляют «угрозу» для американских оборонных систем.