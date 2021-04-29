«Ъ»: в России зафиксирован дефицит грузовиков

На российском рынке наблюдается острая нехватка грузовых автомобилей и легких коммерческих автомобилей (LCV), сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на данные опрошенных автопроизводителей.

Уточняется, что очередь на покупку машин корпоративного сегмента на отечественном рынке составляет несколько месяцев. Информацию об этом подтвердили концерны «АвтоВАЗ», «КамАЗ», Isuzu, Volvo Trucks, Mercedes-Benz Trucks Russia и Scania.

«Безусловно, одну-две единицы получить в течение двух-трех месяцев возможно, но срок ожидания больших партий тягачей европейских производителей составляет от четырех месяцев», — рассказал директор по закупкам транспортных услуг компании FM Logistic в России Эдуард Миронов.

В качестве причин дефицита производители назвали отложенный спрос после ослабления ограничений, связанных с пандемией, а также нехватку комплектующих.

В «АвтоВАЗе» отметили, что повышенный спрос связан с ростом востребованности «в первую очередь среди корпоративных клиентов». Также отмечается рост закупок со стороны бизнеса, заявили в автомобильной компании «Соллерс». В «КамАЗе» увеличения числа заказов связали с отложенным спросом, господдержкой и проблемами с поставками у зарубежных компаний.

Ранее эксперты рассказали, что в 2021 году автомобили подорожают на 10-15%.