В Кремле рассказали об успешной минимизации кабмином мировых тенденций на рост цен

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что рост цен на продукты питания и другие товары связан с мировой конъюнктурой, однако российское правительство успешно минимизирует данные тенденции. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя Кремля, на сегодняшний день существуют «определенные мировые тенденции», которые связаны с повышением цен на товары и продукты питания.

«Вы знаете, что эти мировые тенденции минимизируются у нас благодаря работе правительства, но все равно от мировой конъюнктуры трудно избавиться», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь отметил, что более подробный анализ необходимо спрашивать у правительства страны.

«Можно только еще раз повторить, что макроэкономическая стабильность очевидна», — добавил Песков.

Ранее эксперты заявили, что на фоне кризиса, спровоцированного пандемией COVID-19, граждане России сократили траты на продукты. Главной причиной сокращения расходов, по информации специалистов, стал рост инфляции.