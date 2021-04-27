Опрос: большинство россиян проведут лето в городе

Большинство россиян не планируют ехать за город этим летом. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Яндекс.Недвижимости. Сервис провел опрос и выяснил, что 33,5% респондентов планируют загородные поездки лишь на выходные и праздники. В прошлом году их число составляло 17,8%. Всего 4% опрошенных собираются выехать за пределы России, остальные проведут все лето в городе.

Основным препятствием для регулярных поездок за город россияне назвали пробки на дорогах и отсутствие необходимой инфраструктуры. Те, кто решил оставить каменные джунгли на лето, рассказали о желании быть ближе к природе. Собственная недвижимость за городом есть у порядка 36% опрошенных, еще 7% россиян арендуют жилье на лето.

Каждый четвертый из тех, кто поедет за город, продолжит работать, но будет это делать удаленно. Еще столько же респондентов 5 дней в неделю посещают офис. У 6% опрошенных работодатель отказался от работы в офисе, а около 8% сообщили, что вернутся с удаленки в ближайшее время.

Почти 20% участников опроса рассказали, что хотели бы насовсем переехать жить за город. А 4% респондентов рассматривают такой вариант до окончания пандемии.