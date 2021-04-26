В Госдуму внесли поправки о пособиях беременным женщинам из малообеспеченных семей, которые встали на медицинский учет на ранних сроках. Об этом рассказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин, пишет ТАСС.

«Размер такого пособия составит половину прожиточного минимума, а получать его с 1 июля будут те, у кого в семье среднедушевой доход не превышает прожиточного минимума в регионе», — сказал Володин.

Также в нижнюю палату законодательного органа внесли поправки, которые предусматривают полную выплату больничных листов по уходу за детьми младше семи лет. Выплаты в полном размере будут получать родители независимо от стажа работы.

Ранее судебный эксперт Юрий Капштык рассказал, как получить двойной оклад за работу.

По его словам, это возможно, если сотрудника привлекают к работе сверх обычного графика или расписания смен. Эта норма закреплена в Трудовом кодексе в статье 153 «Об определении размера заработной платы за работу в выходные и нерабочие праздничные дни».