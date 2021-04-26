В Госдуме прокомментировали идею увеличить срок отпуска выбравшим курорты России

Заместитель председателя комитета Государственной думы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимир Гутенев прокомментировал предложение увеличить отпуск с 28 до 35 дней гражданам, которые отдали предпочтение российским курортам, передает RT.

Ранее член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил предоставить до 35 дней отпуска гражданам, которые планируют отдохнуть на курортах России.

По словам Гутенева, стимулирование россиян отдыхать на территории своей страны является «правильным и хорошим решением».

При этом он отметил, что надо также учесть то, сможет ли эта мера сейчас быть удовлетворена за счет тех готовых к приему мощностей — пансионатов, домов отдыха, санаториев, — которые есть на территории Российской Федерации.

Парламентарий также подчеркнул, что необходимо спросить мнение работодателей относительно такой инициативы.

По мнению Гутенева, в целом эта идея вполне заслуживает внимания, однако вопрос состоит в том, стоит ли ее начинать реализовывать сейчас или чуть позже.