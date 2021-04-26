В Совфеде прокомментировали идею продлить отпуск отдыхающим в России

Первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский заявил, что предложение увеличить срок отпуска для отдыхающих в России вряд ли дойдет до закона, так как для работодателей это дополнительные расходы, и на данный момент они скорее на это не пойдут. Об этом сообщает РИА «Новости».

26 апреля член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил предоставить до 35 дней отпуска гражданам, планирующим отдохнуть на курортах России.

«Идея понятная, обеспечить загрузку санаторно-курортной базы России. Но в летний период она и так загружена достаточно», — отметил Рязанский.

Также сенатор добавил, что в остальной период важную поддержку курортной отрасли оказывает программа кешбэка.

По мнению первого заместителя главы социального комитета, дополнительные нерабочие дни ложатся бременем на фонд оплаты труда предприятий.

«Дополнительное время отпуска — это дополнительная нагрузка на работодателей, вряд ли они сейчас на это пойдут», — сказал он.

По его словам, для реализации этого предложения необходимо внести изменения в трудовое законодательство, для этого нужно решить данный вопрос на заседании трехсторонней комиссии с участием правительства, профсоюзов и работодателей.

Ранее в Ростуризме рассказали, что продажа туров по России с кешбэком продолжится по плану до 15 июня, поэтому все туристы получат обещанный кешбэк.