В России могут увеличить налоговый вычет за жилье

Депутат Госдумы от ЛДПР Максим Зайцев предложил увеличить сумму налогового вычета за строительство или покупку жилья. Об этом сообщает РИА «Новости».

Соответствующий законопроект Зайцев внесет в нижнюю палату парламента в понедельник, 26 апреля.

Проект предполагает увеличение имущественного налогового вычета за приобретение или строительство жилья с 2 млн до 3 млн руб.

Кроме того, предлагается увеличить имущественный налоговый вычет в сумме фактически произведенных налогоплательщиком расходов по уплате процентов в соответствии с условиями кредита с 3 млн до 4 млн руб.

Еще одно предложение депутата — разрешить получать налоговый вычет с лимитом до 3 млн руб. за каждый приобретенный объект недвижимости, а не один раз в жизни. Аналогичное изменение предлагается ввести за уплату процентов по кредиту, в этом случае налоговый вычет не должен превышать 4 млн руб. за каждый объект имущества.

Ранее Госдума приняла закон о налоговом вычете на фитнес и спорт.