Финансист рассказал, на что лучше потратить последние деньги

Аналитик ГК «Финам» Юлия Афанасьева рассказала, на что лучше потратить последние деньги, например те, которые удалось собрать перед выходом на пенсию, передает агентство «Прайм».

Она отметила, если человек никогда в жизни не копил и не инвестировал свои средства, то ему лучше остерегаться опасных инвестиционных инструментов и отдать предпочтение классическим способам, например облигациям, а также научиться страховать сбережения от курсовых колебаний.

Также эксперт посоветовала положить последние средства на ИИС (Индивидуальный инвестиционный счет) и не тратить их, а на жизнь зарабатывать.

По мнению Афанасьевой, стимул получить дополнительный доход в лице налогового вычета избавит от соблазна потратить такие «последние деньги» нерационально.

Так, финансист рассказала, что деньги на ИИС необходимо разместить в надежные облигации и застраховать от роста доллара к рублю. При этом в любой момент эти деньги можно забрать.