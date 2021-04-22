Названы основные направления летних путешествий россиян

Аналитики оценили поисковые запросы на перелеты и установили, куда россияне планируют отправиться летом текущего года. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные исследования сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.

Так, 80,1% россиян интересуются перелетами по России, остальные ищут варианты летнего отдыха за рубежом. Самым популярным направлением внутри страны стал город Сочи, им интересуются 16,8% клиентов, второе место занял Симферополь (14,3%), а третье – Москва (8,8%).

Популярностью пользуются также Санкт-Петербург (8,3%), Анапа (7,8%), Краснодар (4,4%), Калининград (4,2%), Геленджик (2,8%), Минеральные Воды (2,3%) и Махачкала (1,8%).

Среди зарубежных направлений россияне чаще всего интересуются перелетами в Турцию (7,74%), Армению (5,9%) и на Кипр (5,4%). Кроме того, пользователи ищут билеты в Грузию (5,1%), Грецию (4,8%), Италию (3,2%), Египет (3,1%), Соединенные Штаты (2,8%), Объединенные Арабские Эмираты (2,7%) и Сербию (2%).

Ранее аналитики туристических бронирований выяснили, как изменились предпочтения россиян.