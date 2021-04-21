Суд утвердил взыскание 42 млн рублей с «Мотор Сич»

Девятый арбитражный апелляционный суд в Москве твердил решение о взыскании 42 млн рублей с украинской компании «Мотор Сич» за незаконное использование серии товарных знаков «Ми». Об этом сообщает РИА «Новости».

Иск был подан АО «Национальный центр вертолетостроения имени Миля и Камова», входящего в «Вертолеты России» государственной корпорации «Ростех» в 2019 году. По заявлению истца, «Мотор Сич» использует обозначения Ми-8МСБ и Мi-8МSB для рекламы своих товаров и услуг. При этом украинская компания не признает иск.

Суд нижестоящей инстанции частично согласился с требованиями истца, установив, что «Мотор Сич» нарушает его права на бренды для категории услуг «ремонт и техническое обслуживание транспортных средств».

Апелляционный суд в свою очередь расширил запрет на использование ответчиком спорных брендов на категорию товаров «транспортные средства».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о национализации двигателестроительного завода «Мотор Сич».