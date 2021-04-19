Чехия исключила Росатом из тендера на достройку АЭС «Дукованы»

Правительство Чехии исключило российскую государственную корпорацию »Росатом» из числа участников на строительство нового энергоблока АЭС «Дукованы», заявил чешский вице-премьер и глава Минпромторга Чехии Карел Гавличек. Об этом сообщает ТАСС.

«К тендеру будут приглашены компании из Франции, Южной Кореи и США. Туда будет направлена анкета с вопросами на предмет безопасности, на которые они должны ответить. Росатом ее не получит. Такое решение приняло правительство», — заявил Гавличек.

Кроме непосредственного участия, Росатому также будет запрещено участвовать в строительстве в качестве субподрядчика. В госкорпорации заявили, что считают решение чешских властей нерыночном и политически ангажированным.

«Исключение Росатома из тендера на расширение АЭС «Дукованы» в Чехии является нерыночным, политически ангажированным решением, которое не способствует развитию взаимовыгодного сотрудничества в атомной отрасли между нашими странами», — указано в распространенном корпорацией сообщении.

Также Росатом отметил, что запрет на участие в тендере на достройку АЭС «Дукованы» в первую очередь ударит по чешской промышленности, так как контракт российской корпорации предполагал активное участие местных компаний.

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