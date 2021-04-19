Супруги объявили себя гражданами СССР и отказались платить по кредиту

Супруги из Иркутска объявили себя гражданами СССР и отказались платить по кредиту. Об этом сообщило областное управление Федеральной службы судебных приставов.

В ФССП подчеркнули, что из-за этого семейная пара лишилась квартиры, на которую был оформлен ипотечный кредит. Подчеркивается, что муж и жена являются членами в общественном объединении «Союз Славянских Сил Руси», экстремистской организации, запрещенной в России. Также они заявили, что не признают существующую власть, поэтому не будут вносить взносы.

Кредитная организация потребовала взыскать с пары больше полутора миллиона рублей, но они не стали этого делать, потому что причислили себя к гражданам СССР. В результате приставы выставили на торги однокомнатную квартиру, вырученные средства погасили задолженность.

Ранее банки предупредили о росте кредитных ставок из-за защиты дохода должников.