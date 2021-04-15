Герой России оценил рост зарплат для космонавтов

Лётчик-космонавт Михаил Корниенко назвал достойными зарплаты в 500 тыс. рублей, которые установил «Роскосмос». Об этом он рассказал «Газете.Ru». После повышения заработная плата кандидатов в космонавты составит около 300 тыс. рублей. в месяц, а опытных космонавтов — более 500 тыс. рублей.

«Это уже во всяком случае несоизмеримо с прошлыми зарплатами, когда молодежь там сотню получала, а у него двое детей, он живет в общежитии с неясными перспективами. Это, конечно, было не хорошо. Ладно мы, которые налетались, мы еще более или менее заработали себе. И то, с первым классом руководитель отряда получал до недавнего времени 280 тыс. рублей. А сейчас, конечно, хороший шаг, услышали наконец наши просьбы. Только порадоваться можно, что работа оценивается достойно», - отметил Михаил Корниенко.

«Роскосмос» выступил с заявлением о значительном повышении зарплат космонавтов спустя три дня после соответствующего поручения президента. Таким образом, кандидаты в космонавты начнут получать на 70% больше, оплата труда тех, кто уже побывал в космосе вырастет на 50%.