ГД: первый газ по «Северному потоку-2» может быть пущен в ФРГ летом

Россия летом 2021 года может завершить строительство газопровода «Северный поток — 2» и пустить первые объемы в сторону Германии. Об этом заявил глава комитета Государственной думы по энергетике Павел Завальный на встрече с депутатами Бундестага ФРГ в четверг, 15 апреля, передает ТАСС.

Парламентарий также подчеркнул, что Россия видит провокацию, но не более того, в том, что военные корабли и самолеты собрались вокруг судна-трубоукладчика «Фортуна».

«Мы далеки от мысли, что последуют реальные действия. Просто была попытка задержать строительство», — сказал Завальный.

В начале апреля текущего года директор филиала компании Nord Stream 2 AG Андрей Минин сообщил о том, что компания-оператор проекта «Северный поток – 2» отмечает повышенную активность военных кораблей и гражданских судов в зоне укладки труб.

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских выразил надежду на то, что действия подобного характера были случайными и в дальнейшем они не примут массовый характер.

Ранее сообщалось, что немецкая природоохранная организация Deutsche Umwelthilfe подала в суд Гамбурга иск об отмене решения Федерального ведомства по судоходству и гидрографии (BSH), которое ранее выдало разрешение на ускоренное строительство «Северного потока — 2» в водах ФРГ.