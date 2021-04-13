Аксаков считает маловероятным отключение РФ от Visa и MasterCard
Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что отключение России от Visa и MasterCard маловероятно, но технически страна к этому готова, сообщает ТАСС.
«Visa и MasterCard занимают 75% российского рынка. Это оборот даже не в десятки, а около сотни триллионов рублей. Это огромный заработок, который они потеряют, если их потребуют отключиться от российского рынка», — сказал Аксаков.
Он добавил, что не верит в возможность принятия Госдепом решения об отключении, однако считает, что страна теоретически к этому готова.
Аксаков напомнил, что в связи с пандемией количество поездок за границу сократилось, поэтому актуальность международных платежных систем не так высока. По его словам, внутри России карта «Мир» имеет почти 25% рынка, выпущено около 300 млн карт с международными платежными системами.
Депутат уточнил, что «Мир» может полностью заменить использование платежных карт внутри страны.
В то же время Аксаков подчеркнул, что на данный момент карта «Мир» принимается в 13 странах.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не исключает риска отключения России от западных платежных систем в связи с санкциями в адрес России.